Motorradfahrer rast mit über 200 durch Radarfalle

Ein Motorradfahrer ist bei einer Radarkontrolle in der Nähe von Würzburg mit einer Geschwindigkeit von 209 km/h geblitzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann in einer Gruppe mit drei weiteren Motorradfahrern auf der Staatsstraße zwischen Steinbach und Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) unterwegs. Dort beschleunigte der 33-Jährige so stark, dass sich das Vorderrad von der Straße abhob. Nachdem er von dem Blitzgerät erfasst wurde, ignorierte er zunächst das Anhaltesignal der Polizei. Beamten stoppten die Fahrt des Mannes im acht Kilometer entfernten Karlburg. Den Motorradfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.