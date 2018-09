Motorradfahrer rast gegen Kapelle und stirbt

Mit einem Motorrad ist ein 22-Jähriger in der Oberpfalz gegen eine Kapelle gerast und gestorben. Die Kapelle mit einer Grundfläche von etwa zwei mal zwei Metern wurde nach Polizeiangaben nahezu vollständig zerstört. Der 22-Jährige sei am Dienstagnachmittag mit seiner Maschine aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die kleine Kirche in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) geprallt, berichtete ein Polizeisprecher. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.