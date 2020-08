Ein Motorradfahrer ist in der Oberpfalz mit einem Rehkitz zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 48-Jährige war auf einer Straße in der Gemeinde Miltach (Landkreis Cham) unterwegs, als ihm das Jungtier vors Fahrzeug lief, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer stürzte nach dem Aufprall am späten Sonntagabend und musste ins Krankenhaus. Das Rehkitz starb, am Motorrad entstand Totalschaden.