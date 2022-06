Ein Motorradfahrer ist in Hohenau (Landkreis Freyung-Grafenau) gegen eine Leitplanke geprallt und gestorben. Der 26-Jährige war am Sonntag bei starkem Regen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Begrenzung gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Pressemeldung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220606-99-561337/2