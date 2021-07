Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Schwaben ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war am Samstag als Teil einer Ausflugsgruppe auf dem Riedbergpass bei Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Linkskurve habe er verkehrsbedingt abbremsen müssen, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Er sei gestürzt und mit der Schutzplanke kollidiert.

Ein hinter ihm fahrender 28-jähriger Motorradfahrer erschrak den Angaben zufolge durch den Unfall seines Begleiters so, dass auch er bei dem Bremsmanöver zum Sturz kam. Der Mann wurde leicht verletzt.

