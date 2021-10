Motorradfahrer nach Unfall mit Traktor schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Der 54-Jährige aus München war am Samstag auf der Kreisstraße EBE13 bei Glonn (Landkreis Ebersberg) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als an einer Kreuzung ein 70-Jähriger mit seinem Traktor die Straße überqueren wollte, habe der Traktor ein Bein des Motorradfahrers erfasst. Der Zweiradfahrer sei gestürzt. Dabei habe er sich schwere Verletzungen am Bein zugezogen. Gegen den Traktorfahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, wie es hieß.

