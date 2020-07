Motorradfahrer nach Sturz von Auto überrollt und stirbt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Sturz von einem Auto überrollt worden und gestorben. Der Mann war am Sonntag bei Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim Versuch einem entgegenkommenden Auto auszuweichen, sei er nach ersten Erkenntnissen überrollt worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.