Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken mit einem Reh zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Das Tier starb bei der Kollision auf einer Staatsstraße bei Bischofsheim in der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld), wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 25-Jährige sei in der Nacht zu Montag von seinem Motorrad gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

