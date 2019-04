Motorradfahrer kracht in Traktor: Lebensgefährlich verletzt

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth) gegen einen Traktor geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnte der Fahrer des Traktors den Mann beim Linksabbiegen nicht sehen und rammte ihn frontal. Durch den Aufprall schleuderte der 29-Jährige in den Straßengraben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und liegt seit dem Unfall am Donnerstag im künstlichen Koma. Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären.