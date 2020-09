Motorradfahrer kommt wegen Sonne von Straße ab

Weil er wegen der tiefstehenden Sonne eine Kurve übersehen hatte, ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Bütthard schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 31-Jährige am Samstagabend aus einem Waldstück heraus und wurde von der Sonne geblendet. Dabei kam er von der Straße im Landkreis Würzburg ab und überschlug sich mit dem Motorrad mehrfach in einem Acker. Erst 65 Meter weiter kam er zum Liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.