Motorradfahrer kommt von Straße ab, stürzt und stirbt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist in Mittelfranken beim Überholen von der Straße abgekommen, schwer gestürzt und schließlich gestorben. Der Mann scherte am Donnerstagabend mit seinem Fahrzeug nahe Sachsen bei Ansbach (Landkreis Ansbach) auf die Gegenspur aus, um ein Auto zu überholen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei kam er aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ersten Ermittlungen zufolge habe er beim Überholen keinen Kontakt zu dem Auto gehabt, teilte die Polizei mit.

Pressemitteilung der Polizei