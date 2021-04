Bei einem Unfall in der Oberpfalz ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er verunglückte auf der Staatsstraße 2235 in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf), wie die Polizei in Regensburg mitteilte. Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben. Mehr Details - etwa zum Unfallhergang oder zum Alter des Fahrers - wurden zunächst nicht mitgeteilt.

