Motorradfahrer beleidigt Einsatzkräfte der Feuerwehr

Das Zeigen des gestreckten Mittelfingers hat für einen Motorradfahrer in Schwaben eine Anzeige wegen Beleidigung zur Folge. Der 59-Jährige missachtete eine Straßensperrung anlässlich eines Triathlons in Lauingen (Landkreis Dillingen) und fuhr mit seinem Motorrad durch die Absperrung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Versuche der Feuerwehr, ihn bei dem Vorfall am Sonntag aufzuhalten, ignorierte der Mann und zeigte die beleidigende Geste. Als weitere Einsatzkräfte den Mann schließlich stoppen konnten, reagierte er den Angaben zufolge uneinsichtig. Neben der Anzeige wegen Beleidigung erwarten ihn auch eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Bußgeld.