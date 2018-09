Motorradfahrer beim Überholen tödlich verunglückt

Beim Überholen ist ein Motorradfahrer am Samstag in Oberstaufen (Kreis Oberallgäu) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 56-Jährige beim Überholen einen abbiegenden Wagen, prallte mit diesem zusammen und rutschte dann unter die Schutzplanke. Dort war der Motorradfahrer zunächst eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.