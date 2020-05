Bei einem Überholversuch ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wollte der 21-Jährige bei Harburg (Landkreis Donau-Ries) ein Auto überholen. Beim Einscheren verlor er am Samstagnachmittag die Kontrolle über seine Maschine und fuhr in einen Straßengraben. Dort stürzte er und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.