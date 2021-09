Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Traktor tödlich verletzt

Bei einer Kollision mit einem Traktor im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Mann den Traktor samt Anhänger überholen, als der 28-jährige Fahrer mit seinem Gespann nach links in einen Feldweg abbog. Den Polizeiangaben zufolge prallte der Motorradfahrer dabei gegen den Anhänger und stürzte. Der 46-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall am Dienstagabend unverletzt. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

