Motorradfahrer bei Unfall mit Traktor tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist im oberbayerischen Eschenlohe tödlich verunglückt, nachdem ihn ein Traktor touchiert hatte. Der 48-Jährige sei am Donnerstagnachmittag auf einer Landstraße im Landkreis Garmisch-Partenkirchen dem Traktor entgegengekommen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Dann sei der 49-jährige Landwirt in ein Feld abgebogen und habe mit dem Traktor den Motorradfahrer gestreift.

Dieser sei noch am Unfallort reaniminert worden, aber seinen Verletzungen erlegen, sagte die Sprecherin. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, die Straße war bis Mitternacht gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-495002/2

Mitteilung der Polizei