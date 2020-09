Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe der Stadt Regen lebensgefährlich verletzt worden. Der 75-Jährige war am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Erst stieß er gegen ein Straßenschild, dann gegen einen Leitpfosten. Anschließend wurde der Motorradfahrer in den Straßengraben geschleudert. Der Mann musste vor Ort reanimiert werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.