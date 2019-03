In Mittelfranken ist ein 55-Jähriger mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und hat sich lebensgefährlich verletzt. Am Samstagnachmittag war der Mann bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt unterwegs, als er nach Polizeiangaben von der Fahrbahn gegen eine Leitplanke fuhr und stürzte. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu. Andere Menschen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Warum der 55-Jährige von der Straße abkam, war unklar.

Polizeibericht