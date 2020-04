Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Überholversuch ist ein Motorradfahrer in Unterfranken schwer verletzt worden. Der 50-Jährige hatte auf der Staatsstraße 2270 in Höhe von Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) zum Überholen eines Lastwagen angesetzt und war frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während der Erstversorgung verlor der Motorradfahrer das Bewusstsein. Ein Hubschrauber brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Wagens erlitt bei dem Unfall am Montag ebenfalls leichte Verletzungen.