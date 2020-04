Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Altenbuch (Landkreis Miltenberg) von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 60-Jährige verlor am Freitagnachmittag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, das teilte die Polizei am Samstag mit. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.