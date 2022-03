Motor von Kleinflugzeug fällt aus: Notlandung auf Wiese

Ein 30 Jahre alter Pilot hat in Unterfranken sein Kleinflugzeug auf einer Wiese notlanden müssen, nachdem der Motor der Maschine ausgefallen war. Er habe einen Schock erlitten und sei zur Sicherheit in einer Klinik untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Flugzeug sei bei der Notlandung bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) beschädigt worden. Zunächst hatte das „Main-Echo“ darüber berichtet.

Der 30-Jährige war demnach am gut 50 Kilometer entfernten Flugplatz Giebelstadt (Landkreis Würzburg) gestartet und grob in Richtung Frankfurt am Main unterwegs gewesen, als am Mittwochnachmittag über dem Spessart der Motor ausfiel. Die Ursache war laut Polizei zunächst unklar. Der Pilot war demnach allein in der zweisitzigen Maschine vom Typ Diamond Katana unterwegs.

