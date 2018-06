Moshammer-Darsteller erinnert sich an den Modedesigner

Thomas Schmauser hat mit seiner Filmrolle als exzentrischer Modemacher Rudolph Moshammer seine Familie begeistert. „Meine Eltern sind total glücklich; das ist so, wie wenn Du König Ludwig spielen darfst“, sagte der 45-Jährige am Samstag bei der Premiere des TV-Films „Der große Rudolph“ auf dem Filmfest München. In seiner Jugend im oberfränkischen Burgebrach seien Prominente wie Moshammer oder Thomas Gottschalk Stars gewesen. Schmauser ist dem 2005 ermordeten Designer mit der markanten, schwarzen Perücke und dem Hündchen Daisy sogar mal begegnet - von ferne. Als Schauspielstudent an der Otto-Falckenberg-Schule habe er den Designer mal auf der Maximilianstraße gesehen. „Da hat jemand mit dem Rolls Royce geparkt vor dem Laden und da ist er ausgestiegen. Ich fand es total aufregend, das zu sehen.“

Der von Alexander Adolph inszenierte Streifen soll im Herbst im Ersten laufen. Die Mutter des Designers spielt Hannelore Elsner. In weiteren Rollen sind auch Robert Stadlober, Sunnyi Melles und Franziska Schlattner dabei.

Der große Rudolph