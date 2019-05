Morphosys tiefer in den roten Zahlen

Auch am Tag, nachdem seine Spieler des SV Oberteuringen die Partie gegen den FC Kosova Weingarten in der Fußball-Kreisliga A II Bodensee am Sonntag beim Stand von 2:1 selbst abgebrochen haben, kennt Oberteuringens Trainer Michael Krause die genauen Beweggründe für diesen bemerkenswerten Vorgang, der für Oberteuringen ein empfindliches Nachspiel haben könnte, nicht. Krause hat seit Sonntag nämlich nicht mehr mit seiner Mannschaft gesprochen.

„Ich war zu dem Zeitpunkt ja bereits des Feldes verwiesen.