Mordversuch mit Blutverdünner: Prozess in Passau

Um Zeit für ihren Geliebten zu haben, soll eine Frau aus Waldkirchen (Kreis Freyung-Grafenau) versucht haben, ihren Ehemann mit blutverdünnenden Medikamenten zu töten. Vom 12. Juni an muss sich die 50-Jährige wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Passau verantworten. Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, soll die Angeklagte ihrem arg- und wehrlosen Opfer im vergangenen Spätsommer immer wieder Blutverdünnungsmittel in Speisen und Getränke gemischt haben. Der Mann wurde mehrfach ambulant und stationär behandelt, so dass er gerettet werden konnte.

Für den Prozess sind neun Verhandlungstage angesetzt. Es sollen 2 Sachverständige und 27 Zeugen gehört werden.