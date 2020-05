Mordprozess gegen Zahnärztin mit Zeugenaussagen fortgesetzt

Im Mordprozess gegen eine Münchner Zahnärztin ist am Mittwoch vor dem Landgericht Regensburg zunächst die Auswertung der Daten von Handy, Navigationssystem und Internet-Suchen behandelt worden. Hierzu sagten ein Polizist und ein Techniker des Landeskriminalamtes aus. Im Laufe des Tages waren noch eine Einlassung der Angeklagten sowie der Bericht der psychologischen Gutachterin geplant.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die 61-jährige Angeklagte ihren Ehemann Ende 2018 in der gemeinsamen Villa in Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) aus Habgier erdrosselt hat. Ihrem Verteidiger zufolge beruft sich die US-Amerikanerin auf Notwehr.

Der Anklage nach tötete die Zahnärztin ihren Mann, um ihm gegenüber im Fall einer Scheidung keine finanziellen Verpflichtungen zu haben. Die Ehe soll zerrüttet gewesen sein. Die Leiche des Mannes wurde später in einem Wald in Tschechien gefunden - nackt und ohne Zähne, was die Identifizierung erschwerte. Die Nummerierung des künstlichen Hüftgelenkes des Opfers brachte die Ermittler letztlich auf die Spur.