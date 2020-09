Mordprozess gegen Hilfspfleger: „Einzeltäter“

Angesichts des Münchner Mordprozesses gegen einen polnischen Hilfspfleger hat der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, auf die hohen Leistungen Hunderttausender Kräfte aus Osteuropa hingewiesen. „Die allermeisten Helfer sind hoch engagiert und sorgen dafür, dass das Pflegesystem in Deutschland nicht zusammenbricht“, sagte Brysch am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist tragisch, dass dieser versteckte Pflegebereich nur durch solche schrecklichen Einzelfälle in die Öffentlichkeit gerät. Auf der Anklagebank sitzt ein Einzeltäter.“

Brysch kritisierte auch die Justizbehörden aus Nordrhein-Westfalen. Es habe schon weit vor den Straftaten in Bayern konkrete Anhaltspunkte für kriminelles Verhalten gegeben, die aber nicht konsequent verfolgt wurden. „Daher gilt es, endlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften, zentrale Ermittlungsgruppen und ein vernetztes Vorgehen aller Bundesländer für Delikte in Pflege und Medizin einzurichten. Auch verbindliche amtsärztliche Leichenschauen bei allen Pflegebedürftigen helfen, Tätern rasch auf die Spur zu kommen.“

Gegen den polnischen Hilfspfleger wird vor dem Landgericht München I verhandelt. Der an Diabetes leidende Mann soll pflegebedürftigen, aber nicht zuckerkranken Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt haben. Der 38 Jahre alte Angeklagte hat sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft in drei Fällen des Mordes schuldig gemacht hat. In zwei weiteren Fällen geht die Anklage von versuchtem Mord aus, in drei weiteren Fällen von gefährlicher Körperverletzung.