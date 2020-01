Mordprozess: Angeklagter nicht eindeutig wiedererkannt

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 68-Jährigen nach einem fingierten Autokauf hat der Sohn des Opfers den mutmaßlichen Todesfahrer nicht eindeutig wiedererkannt. „Der Fahrer hatte eine große Sonnenbrille und ein Allerweltsgesicht“, sagte er am Dienstag am Landgericht Gera. Wegen Mordes angeklagt ist ein 20-Jähriger aus Nürnberg. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat er im Mai 2017 den Fluchtwagen gefahren. Das Opfer hatte die Flucht der mutmaßlichen Betrüger stoppen wollen und sich zusammen mit seinem Sohn an der Motorhaube des Wagens festgehalten. Dann soll er durch aggressive Fahrmanöver gestürzt sein und einen Schädelbruch erlitten haben.

Gemeinsam mit seinem älteren Bruder, der den Zeugen um 14 500 Euro für einen vorgetäuschten Autokauf in Rudolstadt geprellt haben soll, wird dem 20 Jahre alten Deutschen zudem gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen. Beim Auftakt des Prozesses vorige Woche hatten beide Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen.