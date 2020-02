Mord vor 40 Jahren: Prozess wird fortgesetzt

Unter völlig veränderten Vorzeichen wird am Montag (9.00 Uhr) am Landgericht Aschaffenburg der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, dem die Anklage den Mord an einer 15-Jährigen vor 40 Jahren vorgeworfen hatte. An den beiden vorigen Verhandlungstagen war ein zahnmedizinisches Gutachten und damit der entscheidende Hinweis in dem Indizienprozess in sich zusammengebrochen. Das Gutachten erwies sich als fehlerhaft, der Haftbefehl gegen den 57 Jahre alten Angeklagten musste aufgehoben werden. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung des Mannes sei nicht mehr zu bejahen, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen Mordes angeklagt. Eine Bissspur in der Brust der Mädchenleiche hatte laut Gutachten mit dem Gebiss des Angeklagten übereingestimmt. Zumindest einige der angeblichen Anomalien in dem Gebiss des Mannes erwiesen sich aber als nicht vorhanden. Das Gericht bezeichnete das Gutachten als „wertlos“.

Es muss nun entschieden werden, ob weitere Zeugen geladen werden und ob ein weiteres zahnmedizinisches Gutachten eingeholt werden solle - dies hatte die Verteidigung zu Beginn des Prozesses zunächst erfolglos beantragt. Das Gericht hatte angekündigt, auch zu prüfen, ob der Angeklagte gegebenenfalls mit Sicherheit als Täter ausgeschlossen werden könne.

Der Prozess muss nach Jugendstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil der Angeklagte zur Tatzeit im Dezember 1979 erst 17 Jahre alt war. Bis zur Wende in dem Verfahren galt der Fall als ein Musterbeispiel für die Möglichkeiten sogenannter Cold-Case-Ermittler, die sich mit Hilfe neuer kriminalistischer Methoden jahrelang ungelösten Verbrechen nähern.