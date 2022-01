Mord an 72-Jähriger Witwe in München: War es Habgier?

Eine vermögende Witwe aus dem Münchner Westen ist offenbar einem Mord zum Opfer gefallen. Ein 33-jähriger sei als Tatverdächtiger festgenommen worden, berichtete das Polizeipräsidium in München am Montag. Genaue Angaben zum Motiv gab es nicht, man gehe aber von Mord aus Habgier aus. Die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, beschrieb die Beziehung zwischen der 72-Jährigen und dem arbeitslosen Mann als eine Art Mutter-Sohn-Verhältnis. Die Ermittlungsrichterin habe entschieden, dass er in Haft bleibe. Nach seiner Festnahme am Sonntagnachmittag habe er sich zunächst nicht geäußert.

Der Syrer aus dem Landkreis München pendelte regelmäßig nach Dortmund zu seiner Lebensgefährtin und ihren beiden gemeinsamen Kindern. Kennengelernt hatte er die 72-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen im März 2020 in einer Kfz-Werkstatt, wo sie Kundin war und der 33-Jährige als Lackierer arbeitete. Seitdem seien sie befreundet gewesen, sagte Leiding. Die Witwe habe ihm finanziell geholfen, zudem gebe es Hinweise, dass er Aussicht auf weitere Unterstützung und möglicherweise sogar deutliche finanzielle Vorteile im Falle ihres Todes gehabt hätte. Er sei zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Leiche der 72-Jährigen war am 10. Januar in ihrem Haus entdeckt worden - mit Stichverletzungen am Oberkörper sowie Spuren massiver Gewalteinwirkung am Hals und am Kopf, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer.

