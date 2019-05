Mona Barthel feiert Auftaktsieg in Nürnberg

Mona Barthel hat beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg als erste deutsche Spielerin das Achtelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Neumünster besiegte am Montag bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Turnier in ihrem Auftaktspiel Paula Ormaechea aus Argentinien in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:2. Die Partie musste im ersten Satz beim Stand von 5:3 für Barthel wegen Regens für fast vier Stunden unterbrochen werden. Im Achtelfinale trifft Barthel auf die an Nummer eins gesetzte Kasachin Julia Putinzewa. Vier weitere deutsche Spielerinnen um Andrea Petkovic könnten Barthel beim Nürnberger Versicherungscup in die zweite Runde folgen.

