Mofa vier Mal so schnell wie erlaubt

Nach jahrelangen öffentlichen Diskussionen öffnet sich der Blutritt in Weingarten für Frauen. Bereits am kommenden Blutfreitag im Jahr 2021 soll jede Gruppe selbst bestimmen dürfen, wer an der größten Reiterprozession Europas teilnimmt. Das hat der Kirchengemeinderat in Weingarten entschieden. Dabei sollen die Verehrung des Heiligen Blutes sowie das eigene Gebet auch weiterhin im Mittelpunkt des christlichen Hochtages stehen. Allerdings gäben Theologie und Gesellschaft eine grundsätzliche Abschottung, einen Ausschluss von Frauen heutzutage ...