Mölders ist „Spieler der Saison“: Köllner bester Coach

Vor dem Aufstiegsendspiel des TSV 1860 München beim FC Ingolstadt haben zwei „Löwen“ individuelle Ehrungen sicher. Stürmer Sascha Mölders wurde von den Kapitänen, Trainern und Fans der 3. Liga zum „Spieler der Saison“ gewählt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Abschluss des Online-Votings bekannt. Der 36-Jährige führte die Sechziger zur Aufholjagd in der Meisterschaft, die mit einem Sieg am Samstag in Ingolstadt und danach Erfolgen in der Relegation den Aufstieg in die 2. Liga zur Folge haben soll. Mit 22 Treffern steht Mölders zudem vor dem Gewinn der Torjägerkanone.

Mölders setzte sich in der finalen Wahl mit 76 Prozent der Stimmen deutlich gegen Nicklas Shipnoski vom Aufsteiger 1. FC Saarbrücken durch. Genauso klar fiel die Wahl von 1860-Coach Michael Köllner als Trainer des Jahres aus. Für den 51-Jährigen votierten im Vergleich mit Guerino Capretti von Liga-Neuling SC Verl 75 Prozent.

