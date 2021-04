Mobilfunkmast in Flammen: Mann verhindert größeren Schaden

Größeren Schaden an einem brennenden Mobilfunkmast hat wohl ein Mann in Oberfranken verhindert. Ein lauter Knall habe den 54-Jährigen am Donnerstagabend nahe seiner Gartenhütte in Kemmern im Landkreis Bamberg aufgeschreckt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er gesehen habe, dass mehrere Kabel an dem Mast brannten, habe er „geistesgegenwärtig“ zum Feuerlöscher gegriffen, die Flammen am unteren Teil des Masts gelöscht und sei so größeren Zerstörungen zuvorgekommen. Die Feuerwehr löschte anschließend weitere Kabelbrände in etwa 15 Metern Höhe. Brandursache und Schadenhöhe waren zunächst unklar.

