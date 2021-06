Mitternächtliches Lärmkonzert: Regen löst Rauchmelder aus

Starkregen hat während der Nachtruhe in Augsburg ein Lärmkonzert durch drei Rauchmelder ausgelöst. Die Warngeräte seien vermutlich wegen Renovierungsarbeiten in einem Haus in der Jakobervorstadt abmontiert und außen auf einem Fenstersims abgelegt worden, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

Durch den heftigen Regen in der Nacht zum Dienstag drang demnach Wasser in die Messzellen ein und ließ die Melder ausgerechnet etwa um Mitternacht Alarm schlagen. Die „Rauchmelder piepsten im Chor um die Wette“, hieß es von der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte mussten erst über eine Leiter zu den Störenfrieden in bis zu sechs Metern Höhe hochklettern. Durch das Wasser in den Meldern konnten die Geräte auch nicht mehr deaktiviert werden. Die Feuerwehr zerstörte sie um der Ruhe willen kurzerhand.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-906790/2