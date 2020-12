Mittelfeldspieler Rhein verlässt 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg gibt Mittelfeldspieler Simon Rhein ab. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 22-Jährige zu Hansa Rostock. Rhein hat beim Drittligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2022 unterschrieben. Er war 2017 aus Leverkusen zum FCN gekommen. In der vergangenen Saison war Rhein als Leihspieler mit den Würzburger Kickers in die 2. Liga aufgestiegen. In der aktuellen Saison kam er zu zwei Kurzeinsätzen bei den Profis.

„Hinter mir liegen dreieinhalb ereignisreiche Jahre. Ich bin sehr dankbar, dass ich beim Club meine ersten Schritte im Profifußball gehen durfte und werde den 1. FC Nürnberg immer positiv in Erinnerung behalten. Für mich ist es jetzt aber wichtig, regelmäßig zu Einsätzen zu kommen“, sagte Rhein.

