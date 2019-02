Mithäftling vergewaltigt: Drei Jahre und neun Monate Haft

Wegen der Vergewaltigung und Misshandlung eines Mithäftlings hat das Landgericht Kempten einen ehemaligen Gefangenen zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. In seiner Urteilsbegründung sprach der Richter am Mittwoch von „üblen, miesen und sadistischen“ Handlungen des Angeklagten. Während seiner Zeit in der Justizvollzugsanstalt Kempten, vor zwei Jahren, habe der 38-Jährige zusammen mit einem 25-jährigen Häftling das Opfer immer wieder misshandelt. Unter anderem habe er sein Opfer gezwungen, sich unter der Dusche mit Exkrementen einzuschmieren. Außerdem habe er ihm Tischtennisbälle in den Analbereich eingeführt. Der jüngere Angeklagte wurde vergangenen Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt.