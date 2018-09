Die Mitgliederversammlung von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg findet am 17. Oktober statt. Wie der Fußballverein am Mittwoch mitteilte, beginnt die Veranstaltung in der Nürnberger Meistersingerhalle um 18.30 Uhr. Neben den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat steht unter anderem die Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern an. In diesem Jahr laufen die Amtszeiten von Oberbürgermeister Ulrich Maly, Christian Ehrenberg und Hanns-Thomas Schamel aus.

Tabelle Bundesliga

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg

Alle News 1. FC Nürnberg

Mitteilung Verein

Tagesordnung