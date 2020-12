Mitglieder von Jagdverband wählen Präsidenten

Nach zwei wegen der Pandemie gescheiterten Anläufen bestimmen die Mitglieder des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) ihren Präsidenten nun per Briefwahl. Das Ergebnis der Auszählung will der Verband am Freitag (15.00 Uhr) bekanntgeben.

Der zerstrittene Jagdverband musste in den vergangenen Monaten zwei Mal eine geplante landesweite Versammlung wegen der Corona-Krise absagen. Zunächst musste Ende März der Landesjägertag in Lindau ausfallen, dann im Oktober auch eine Ersatzveranstaltung in Nürnberg. Daraufhin wurde beschlossen, die Wahl des neuen Jagdpräsidenten per Briefwahl durchzuführen.

Damit will der Verband nach der Krise um den langjährigen Präsidenten Jürgen Vocke einen Neustart wagen. Gegen den 77-Jährigen wird seit einiger Zeit von der Staatsanwaltschaft in München wegen des Verdachts finanzieller Unregelmäßigkeiten ermittelt.

Nach Angaben der Ermittler geht es um private Auslagen, den Dienstwagen und die Beschäftigung von Vockes Tochter bei einem mit dem BJV verbundenen Unternehmen. Im Herbst 2019 war deswegen auch die BJV-Landesgeschäftsstelle in Feldkirchen (Landkreis München) durchsucht worden. Ein Verbandsmitglied hatte mit seiner Anzeige die Ermittlungen gegen den ehemaligen Finanzrichter ins Rollen gebracht.

Vocke lässt daher seitdem sein Amt ruhen. Er stand ein Vierteljahrhundert an der Spitze des Jagdverbandes. Der einflussreiche Verband vertritt im Freistaat rund 160 Kreisgruppen und Jägervereine mit etwa 50 000 Mitgliedern.

Derzeit wird der BJV kommissarisch von Vizepräsident Thomas Schreder und Landesschatzmeisterin Mechtild Michaela Maurer geführt. Der 54-jährige Schreder bewirbt sich auch als künftiger Präsident. Gegen ihn tritt der 57 Jahre alte CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch an. Er wird von einer Gruppe unterstützt, die sich „Team Zukunft BJV“ nennt.

Neben Schreder und Weidenbusch kandidieren noch eine Reihe von Bewerbern für die anderen Spitzenposten im Jagdpräsidium. Darunter sind auch weitere Vertreter aus dem Team um Weidenbusch.

Kandidaten für das Präsidium des Jagdverbandes

Team Zukunft