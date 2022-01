Mitarbeiterin öffnet Büro und entdeckt Brandspuren

Einen erloschenen Brand in einem Büro hat eine Mitarbeiterin nach dem Neujahrswochenende in München entdeckt. Die Frau habe das Büro am frühen Montagmorgen aufgeschlossen und einen unangenehmen Geruch bemerkt, teilte die Feuerwehr mit. Außerdem seien die Räume verrußt gewesen. Daraufhin rief die Angestellte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Flammen in der Küche ausgebrochen und offenbar von selbst erloschen waren. Den Angaben zufolge waren infolge der Hitze Lampen von der Decke geschmolzen. Mit einem Lüfter entfernten die Feuerwehrleute giftige Branddämpfe. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-573821/3

Pressemitteilung der Feuerwehr