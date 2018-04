Mitarbeiter demonstrieren vor Ledvance-Zentrale

Garching (dpa/lby)- Mitarbeiter der Firma Ledvance haben am Dienstag vor der Unternehmenszentrale in Garching bei München gegen die geplante Schließung des Ausburger Werks des Lampenherstellers demonstriert. Die Firma war von einem chinesischen Investor gekauft worden. Die IG Metall, die zu der Kundgebung aufgerufen hatte, sprach von 400 bis 500 Teilnehmern. „Wir verlangen, dass die Ledvance-Mitarbeiter in Würde verabschiedet werden“, sagte Roberto Armellini von der IG Metall Augsburg. Die Gewerkschaft verlange eine wesentliche höhere Abfindung, als sie von Ledvance angeboten werde.