Mit Zuschauern: Auftaktspringen der Tournee steigt

Bei der 71. Vierschanzentournee der Skispringer steht der erste Wettbewerb auf dem Programm. Lokalmatador Karl Geiger und seine deutschen Kollegen wollen heute (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf einen guten Start in das Traditionsevent rund um den Jahreswechsel hinlegen. Der bislang letzte deutsche Sieg im Allgäu gelang vor zwei Jahren dem Oberstdorfer Geiger. Erstmals seit Januar 2020 sind bei einem Tournee-Springen wieder Zuschauer zugelassen. Am Donnerstag werden 25.000 Fans in der WM-Arena von 2021 erwartet. Die Qualifikation gewann am Mittwoch der Norweger Halvor Egner Granerud.

