Mit Tretroller im Gleisbett: Bußgeld und Punkt in Flensburg

Eine 52 Jahre alte Frau ist bei Kulmbach mit ihrem voll beladenen Tretroller über das Gleisbett gelaufen und hat einen Punkt in Flensburg kassiert. Die Frau hatte am Donnerstag eine Schranke ignoriert und legte den Weg zum Bahnsteig zwischen den Gleisen zurück, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den mit Einkäufen beladenen Tretroller schob sie demnach neben sich her. Eine Mitarbeiterin der Bahn sah die 52-Jährige und informierte die Zugführer, die dann verlangsamt einfuhren. Da sich die Frau uneinsichtig zeigte, wurde die Polizei gerufen. Die 52-Jährige durfte nicht mehr im Zug mitfahren, außerdem erwartet sie nach Angaben der Polizei ein Bußgeld von etwa 350 Euro und einen Punkt in Flensburg.