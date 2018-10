Ein Mädchen ist mit seinem Tretroller unkontrolliert eine abschüssige Straße hinuntergefahren und schwer verletzt worden. Die Fünfjährige krachte an einer Kreuzung in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) ungebremst in ein Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit dem Kopf schlug das Kind auf den Asphalt auf - ein Rettungshubschrauber flog es am Donnerstag in ein Krankenhaus.