Mit Teer beladener Lastwagen kippt in der Oberpfalz um

Ein mit frischem Teer beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz umgekippt und hat mehrere Tonnen seiner Ladung verloren. Die Substanz verteilte sich nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Parsberg und Beratzhausen quer über die Fahrbahn in Richtung Nürnberg. Die Autobahn musste vorübergehend in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und später von der Feuerwehr befreit, er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ursache für den Unfall war ein geplatzter Reifen bei dem Lkw. Der Asphaltbehälter wurde durch den Aufprall auf der Fahrbahn beschädigt, so dass ein Teil der insgesamt 17 Tonnen Teer auslief. Der Sachschaden betrug ersten Erkenntnissen zufolge rund 80 000 Euro.