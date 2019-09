Mit Sushi-Messer Kehle durchgeschnitten: Fünf Jahre Haft

Von Lindauer Zeitung

Ein 24-jähriger psychisch kranker Mann hat Dienstagabend in Bregenz vier Menschen mit einem Messer verletzt, einen davon schwer. Anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte den Angreifer am Mittwochmorgen in seiner Wohnung festnehmen. Das teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit.

Der 24-Jährige hielt sich am Abend gemeinsam mit einer 45-jährigen und einer 66-jährigen Frau in einer Wohnung in der Mariahilfer Straße in Bregenz auf.