Mit Schusswaffe über die Autobahn

Mit einer scharfen Schusswaffe im Kofferraum und einem gefälschten rumänischen Führerschein ist ein 35-jähriger Mann in Oberfranken in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Fahrer war mit seinem Kleinbus auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Kontrolle zeigte der Deutsche aus Magdeburg den Beamten einen Führerschein aus Rumänien samt Beglaubigung der Behörden des osteuropäischen Landes. Das waren den Ermittlern zufolge aber Fälschungen. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.