Mit schlotternden Knien auf dem Dach

Ausgerechnet auf dem Dach eines vierstöckigen Hauses in München verlor er den Mut und klammerte sich in luftiger Höhe an einem Schornstein fest: Im Regen stand der 62-Jährige mit zitternden Knien, bis ihn die Feuerwehr rettete, wie diese am Donnerstag mitteilte. Der Grund für die waghalsige Aktion des Mannes am Mittwochabend: Er hatte sich ausgeschlossen und war vom Balkon der gegenüberliegenden Wohnung im selben Haus auf das Dach geklettert, um von dort wiederum auf den eigenen Balkon herunterzuklettern.

Ein Nachbar bemerkte den 62-Jährigen auf dem Dachfirst und alarmierte die Retter. Die Feuerwehr rückte mit Spezialisten an und brachte den Mann mit Gurten und Seilen über ein Dachfenster in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Wie der Mann schlussendlich in seine Wohnung kam, ist unbekannt.

Mitteilung der Feuerwehr