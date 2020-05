Mit Säugling in Bach gestürzt: Baby in kritischem Zustand

Nach dem Sturz einer Mutter und ihres Babys in einen Bach in München befindet sich die Tochter in kritischem Zustand. „Das Baby wird derzeit intensivmedizinisch betreut“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Auch die Mutter werde weiterhin von Ärzten behandelt.

Ein Passant hatte die 37-Jährige und ihre drei Monate alte Tochter am Donnerstag in einem Bach liegend gefunden und aus dem Wasser gezogen. Gemeinsam mit anderen Passanten leistete er Erste Hilfe, das Baby sei bewusstlos gewesen. Die Mutter hatte ihre Tochter in einer Babytrage um den Bauch geschnallt, als sie in den Bach stürzte. Warum die Frau in den Bach fiel, sei unklar, sagte der Sprecher.