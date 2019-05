Mit einem Kochlöffel aus Metall hat ein Angestellter in einem Augsburger Restaurant seinen Kollegen bewusstlos geschlagen. Die beiden Mitarbeiter des Lokals gerieten in Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei schlug der 40-Jährige seinem 36-jährigen Kollegen mit dem Löffel auf den Hinterkopf. Der Chef des Restaurants brachte den Verletzten am Dienstag in eine Klinik. Warum die beiden Kollegen in Streit geraten waren, war zunächst unklar.

Polizeibericht